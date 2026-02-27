Ardahan'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 8 aracı gönüllüler kurtardı
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 8 araç gönüllüler tarafından kurtarıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
İnönü Mahallesi'ndeki hastane bölgesinde farklı noktalarda bazı araçlar yolda kaldı.
Yardım istenmesi üzerine Ardahan Off-Road Kamp ve Fotoğrafçılık Kulübü Derneği üyeleri, mahsur kalan 8 aracı bulundukları yerden halat yardımıyla kurtardı.
Kulübün başkan yardımcısı Selçuk Şahin, AA muhabirine, arkadaşlarıyla bugün araç kurtarma çalışması yaptıklarını belirterek, "İmkanlarımız dahilinde özellikle Ardahan Devlet Hastanesi bölgesinde yolda kalan araçları kurtardık. Amacımız kimse mağdur olmasın. Araçları kurtardıkça biz de mutlu olduk." dedi.
