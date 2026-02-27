Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi yüzünden yeniden ulaşıma kapatıldı

        Ardahan-Kars kara yolunda kar ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 21:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi yüzünden yeniden ulaşıma kapatıldı

        Ardahan-Kars kara yolunda kar ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

        Şehirde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

        Kenti Kars'a bağlayan Ardahan-Kars kara yolunda tipi yüzünden görüş mesafesi düştü.

        Bir süre önce kontrollü ulaşıma açılan yolun Hasköy mevkisi, yeniden tüm araç geçişlerine kapatıldı.

        Ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.

        Yoğun kar nedeniyle Çıldır-Arpaçay kara yolu da ulaşıma kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değilim."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değilim."
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ardahan'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 8 aracı gönüllüler kurtardı
        Ardahan'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 8 aracı gönüllüler kurtardı
        Ardahan'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 11 araç kurtarıldı
        Ardahan'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 11 araç kurtarıldı
        Ardahan'da kardan kapanan yollar kontrollü olarak ulaşıma açıldı
        Ardahan'da kardan kapanan yollar kontrollü olarak ulaşıma açıldı
        Posof'ta kar esareti
        Posof'ta kar esareti
        Doğu Anadolu'da 2 bin 454 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Doğu Anadolu'da 2 bin 454 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Ardahan'da 132 köy yolu ulaşıma kapandı
        Ardahan'da 132 köy yolu ulaşıma kapandı