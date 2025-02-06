Ardahan'da polisler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına kan bağışı yaptı

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anısına kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında yapılan kan bağış programına polislerin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Gökhan Şener de katıldı.

Şener, kan bağışının ardından yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ikinci yılına girdiklerini, hayatını kaybeden meslektaşları ile vatandaşları rahmetle andıklarını söyledi.

Ölenleri anmanın ve yaşananları unutmamanın bir yolu olarak bugün hep birlikte kan bağışında bulunduklarını anlatan Şener, şunları kaydetti:

"O korkunç günden bu yana geçen iki yıl, kayıplarımızın acısını hafifletmeye yetmedi ancak bizler yaşamaya devam ederek, birlikte olmanın gücünden ilham aldık. Her damla kan, bir umut, bir hayat demektir. Birlikte atacağımız her adım, kayıplarımızın anısını yaşatmak için büyük adım olacaktır. Acı hatıralarımızı yüreğimizin en derininde yeniden yaşadığımız bugünde tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."

Şener, kan bağışına yoğun katılımdan dolayı personele teşekkür etti.