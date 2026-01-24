Ardahan'da çok sayıda kuşun aynı anda uçuşu güzel görüntüler oluşturdu

Ardahan’da çok sayıda kuşun gökyüzünde aynı anda süzülüşü güzel görüntüler oluşturdu Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı. Kuşlar, soğuk havaya rağmen uzun süre maviyle kaplanan gökyüzünde süzüldü. Kuşların toplu uçuşu, havadaki mavilikle birleşince güzel görüntüler ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.