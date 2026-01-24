Habertürk
        Ardahan'da kontrollü geçişin yapıldığı kara yollarında ulaşım normale döndü

        Ardahan'da kontrollü geçişin yapıldığı kara yollarında ulaşım normale döndü

        Ardahan'da kar ve yoğun tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Giriş: 24.01.2026 - 15:01 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:01
        Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar ve yoğun tipi yüzünden dün tır ulaşımına kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Ekiplerin çalışması ve tuzlamanın ardından söz konusu yol, tüm araçların geçişine açıldı.

        Öte yandan kenti Karadeniz'e bağlayan ağır tonajlı araçların kontrollü geçişine izin verilen Ardahan-Şavşat kara yolunda da ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

