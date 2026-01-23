Habertürk
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırlara kapatıldı

        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırlara kapatıldı

        Ardahan'da, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

        23.01.2026 - 17:06
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tırlara kapatıldı
        Ardahan'da, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

        Kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, tırların geçişine kapatıldı.

        Öte yandan, 4 gün önce tırlara kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım halen kontrollü sağlanıyor.

        Ekipler, yollarda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

