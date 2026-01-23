Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da kar ve buz temizliği yapılıyor

        Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da, ekiplerce kar ve buz temizliği yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:56 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da kar ve buz temizliği yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da, ekiplerce kar ve buz temizliği yapılıyor.

        Soğuk hava ve kar yağışının devam ettiği kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ölçüldü.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan buz ve kar kütleleri için belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

        Başta Kongre Caddesi olmak üzere kent genelindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yapılıyor.

        Toplanan kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek Ramazan Tabyası bölgesine taşınıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Ardahan'da 3 gün süren yağışın ardından cadde ve sokaklardaki karlar temizl...
        Ardahan'da 3 gün süren yağışın ardından cadde ve sokaklardaki karlar temizl...
        Ardahan'da kara saplanan cenaze aracını vatandaşlar kurtardı
        Ardahan'da kara saplanan cenaze aracını vatandaşlar kurtardı
        Ardahan'da etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor
        Ardahan'da etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor
        Ardahan Valisi Çiçekli, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde balıkçılarla ağ çekti
        Ardahan Valisi Çiçekli, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde balıkçılarla ağ çekti
        Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da
        Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da
        Çıldır'da ağ çekme etkinliği Yüzeyi buz tutan gölde buzun kırılarak atıldığ...
        Çıldır'da ağ çekme etkinliği Yüzeyi buz tutan gölde buzun kırılarak atıldığ...