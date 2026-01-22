Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan Valisi Çiçekli, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde balıkçılarla ağ çekti

        Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü avlanan balıkçılarla ağ çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:34
        Ardahan Valisi Çiçekli, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde balıkçılarla ağ çekti
        Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü avlanan balıkçılarla ağ çekti.

        Ardahan-Kars arasında yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla Eskimo usulü balık avcılığı başladı.

        Gölün özellikle kıyı kesimlerinde buz kalınlığı yer yer 30 santimetreye kadar ulaştı.

        Vali Çiçekli, gölün Ardahan tarafındaki Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyü bölgesine geldi.

        Burada balıkçılarla ağ çeken Çiçekli, Çıldır Gölü'nün bölgenin turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırdığını söyledi.

        Herkesi burayı görmeye davet eden Çiçekli, "Yazı ayrı, kışı ayrı güzel. Balıkçı kardeşlerimizin ağ çekme etkinliğine katılalım dedik. Çok da bereketli oldu. Buyurun gelin buraları hep beraber keşfedelim diyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

