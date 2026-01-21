Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da yolu kapalı köydeki KOAH hastasına, AFAD'ın paletli aracıyla ulaşıldı

        Ardahan'da sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolu kapalı köydeki KOAH hastasına, AFAD'ın paletli aracıyla ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:28
        Merkeze bağlı Yalnızçam Hasköy köyünde rahatsızlanan KOAH hastası Saim Yıldız'ın (76) yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolu kapalı köye AFAD'ın paletli aracıyla ulaştı.

        Evinde gerekli müdahalesi yapılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

