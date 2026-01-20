Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan Üniversitesi bünyesinde Hayvan Araştırma ve Uygulama Hastanesi açılacak

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım bütçesine alınan Hayvan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin kurulmasına ilişkin, "Bu bölge hayvancılık için çok önemli. Dolayısıyla bu yatırım da bu nedenle çok önemli oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:03 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:03
        Ardahan Üniversitesi bünyesinde Hayvan Araştırma ve Uygulama Hastanesi açılacak
        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım bütçesine alınan Hayvan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin kurulmasına ilişkin, "Bu bölge hayvancılık için çok önemli. Dolayısıyla bu yatırım da bu nedenle çok önemli oldu." dedi.

        Emiroğlu, üniversitenin Yenisey Konuk Evi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Ardahan'ın yıllardır beklediği Ardahan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek Hayvan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım bütçesine alındığını söyledi.

        Süreçte başta Ardahan Milletvekili Kaan Koç olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür eden Emiroğlu, "Bu bölge hayvancılık için çok önemli. Dolayısıyla bu yatırım da bu nedenle çok önemli oldu. Yıllardır Ardahan insanı hayvanını tedavi ettirmek için çevre illere götürüyordu. İnşallah bu yıl sonunda kaba inşaatını bitirip 2027'de hizmete almayı planlıyoruz. Dolayısıyla çevre illere de faydalı olacak önemli bir yatırım. Projenin çiftçilerimizin, besicilerimizin hizmetine girsin diye çabalıyoruz." diye konuştu.

        Rektör Emiroğlu, Ardahan'ın yaklaşık 350 bin büyükbaş, 150 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Mera hayvancılığı açısından Ardahan'ın çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Emiroğlu, şunları kaydetti:

        "Bizler mera hayvancılığında, besi ve süt hayvancılığı açısından Türkiye'nin başkenti olabiliriz. Çünkü hayvanların yetişmesi mera olarak, otlak olarak geniş arazilerde yayılması bağlamında hakikaten Ardahan bulunmaz bir nimet. Ardahan, Türkiye'nin büyük oranda hem et hem süt ürünleri ihtiyacını karşılaması bağlamında çok önemli yere sahip. Dolayısıyla bunu değerlendirmemiz lazım. Üniversite, özel sektör, üretici, hayvancılıkla geçinen insanlara biz destek olalım, öncülük yapalım ki hayvancılık daha fazla gelişsin. Türkiye'nin yurt dışından et ithalatı azalsın. Hem Ardahan hem Türkiye ekonomisi kazansın, derdimiz bu."

