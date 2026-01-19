Habertürk
Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 45 köy yolu açıldı

        Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 45 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 21:52 Güncelleme: 19.01.2026 - 21:52
        Ardahan'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 45 köy yolu açıldı
        Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 45 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Kent genelinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kar ve tipi nedeniyle kapanan 45 köy yolu ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, köy yollarındaki karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Sabah saatlerinde ulaşıma kapanan 45 köy yolunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Emin, "An itibariyle tüm yollarımız açıldı. Ekipler, açılan söz konusu yollarda genişletme çalışması yürütüyor. Ancak, kar ve tipi etkisini sürdürmesi dolayısıyla sürücülerimizin tedbirli olmalarını istiyoruz." dedi.

