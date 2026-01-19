Türk Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, Ardahan'da gazetecilerle buluştu

Türk Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Taştan, Ardahan'da gazetecilerle bir araya geldi.



Taştan, kentteki bir restoranda düzenlediği buluşmada, bir süre önce İstanbul Zeytinburnu’nda yenetim kurulu seçiminin yapıldığını söyledi.



Kendisinin de yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından Ardahan'a geldiğini belirten Taştan, "Bu kurulumuz, Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 100 kent konseyinin katılım sağlamasıyla yapıldı. Yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçilmem hem benim hem memleketim Ardahan için son derece önemli oldu." dedi.



Yerel demokrasi, katılımcı yönetim anlayışı ve kent konseyleri alanında uzun yıllar aktif görevlerde bulunduğunu belirten Taştan, "Dolayısıyla yeni dönemde de kentlerin ortak akılla yönetilmesi, katılım kültürünün güçlendirilmesi ve yerel iş birliklerinin artırılması amacıyla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kent hakkı ve katılımcı demokrasi anlayışıyla sorumluluk almaya devam edeceğiz." ifdelerini kullandı.

