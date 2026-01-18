Ardahan'da zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yolunda ulaşım normale döndü

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle dün zincirsiz ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.



Kent genelindeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün zincirsiz ağır tonajlı araç ulaşımına kapatılan Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.



Ekipler tarafından kara yolunda gerçekleştirilen çalışmaların ardından söz konusu yol, başta zincirsiz tırlar olmak üzere tüm araçların geçişine açıldı.

