        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yolunda ulaşım normale döndü

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle dün zincirsiz ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 19:01 Güncelleme: 18.01.2026 - 19:01
        Kent genelindeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün zincirsiz ağır tonajlı araç ulaşımına kapatılan Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

        Ekipler tarafından kara yolunda gerçekleştirilen çalışmaların ardından söz konusu yol, başta zincirsiz tırlar olmak üzere tüm araçların geçişine açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

