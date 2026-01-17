Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Ardahan'da kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.



Hafif kar yağışı altında yapılan açılışta, kayakçılar gösteri sundu, Valilik tarafından misafirlere çorba ikramında bulunuldu.



Vali Mehmet Fatih Çiçekli, kayak sezonunun hayırlı olmasını temenni ederek, kayakseverlerin güzel sezon geçirmesini diledi.



Türkiye'nin her köşesindeki insanları kayak için Ardahan'a davet eden Çiçekli, "Memleketin her köşesi ayrı güzel. Ardahan gerçekten bambaşka bir coğrafya. Benim de aynı zamanda ata diyarım. Çocukluğu Bayburt, Erzurum'da geçmiş, karla büyümüş birisi olarak doğrusu çocukluk yıllarıma döndüm diyebilirim." ifadelerini kullandı.



Ardahan için Yalnızçam'ın potansiyelinin önemli olduğunu vurgulayan Çiçekli, şunları kaydetti:



"Çok güzel bir yer. Harikulade bir tesis yapılmış. Birtakım yatırımlar yapılmış. Bugüne kadar bu yatırımları yapan, emek ve gayret sarf eden, bizden önceki yöneticilerimiz dahil kim varsa, herkese huzurlarınızda gayretleri, emekleri için tekraren teşekkür ediyorum. Bize düşen burayı en güzel şekliyle kullanmak ve duyurmak."

