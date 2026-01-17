Habertürk
Habertürk
        Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

        Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

        Ardahan'da kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:53 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:53
        Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        Hafif kar yağışı altında yapılan açılışta, kayakçılar gösteri sundu, Valilik tarafından misafirlere çorba ikramında bulunuldu.

        Vali Mehmet Fatih Çiçekli, kayak sezonunun hayırlı olmasını temenni ederek, kayakseverlerin güzel sezon geçirmesini diledi.

        Türkiye'nin her köşesindeki insanları kayak için Ardahan'a davet eden Çiçekli, "Memleketin her köşesi ayrı güzel. Ardahan gerçekten bambaşka bir coğrafya. Benim de aynı zamanda ata diyarım. Çocukluğu Bayburt, Erzurum'da geçmiş, karla büyümüş birisi olarak doğrusu çocukluk yıllarıma döndüm diyebilirim." ifadelerini kullandı.

        Ardahan için Yalnızçam'ın potansiyelinin önemli olduğunu vurgulayan Çiçekli, şunları kaydetti:

        "Çok güzel bir yer. Harikulade bir tesis yapılmış. Birtakım yatırımlar yapılmış. Bugüne kadar bu yatırımları yapan, emek ve gayret sarf eden, bizden önceki yöneticilerimiz dahil kim varsa, herkese huzurlarınızda gayretleri, emekleri için tekraren teşekkür ediyorum. Bize düşen burayı en güzel şekliyle kullanmak ve duyurmak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

