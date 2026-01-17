Habertürk
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Ardahan'da, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, kar ve yoğun tipi nedeniyle zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Anadolu Ajansı
        17.01.2026 - 21:40
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Ardahan'da, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, kar ve yoğun tipi nedeniyle zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kent merkezi ve genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ile tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın aksamasına neden oluyor.

        Kar yağışının oluşturduğu buzlanmadan dolayı Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi, zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Yolda karla mücadele çalışması başlatan ekipler, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

        Ardahan-Şavşat kara yolunda da etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

