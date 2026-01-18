Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da sağlık ekipleri rahatsızlanan kişiye AFAD'ın desteğiyle ulaştı

        Ardahan'da sağlık ekipleri rahatsızlanan kişiye, AFAD'ın aracı sayesinde müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 19:50 Güncelleme: 18.01.2026 - 19:50
        Ardahan'da sağlık ekipleri rahatsızlanan kişiye AFAD'ın desteğiyle ulaştı
        Ardahan'da sağlık ekipleri rahatsızlanan kişiye, AFAD'ın aracı sayesinde müdahale etti.

        Merkeze bağlı Nebioğlu köyünde rahatsızlanan S.K'nin (30), yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Sağlık ekipleri kar nedeniyle kapalı bulunan köy yoluna, AFAD ekiplerinin paletli kar aracı desteğiyle ulaştı.

        Hayati tehlikesi olmadığı belirlenen hasta, ambulansta bir süre kontrol altında tutulduktan sonra kendi isteği üzerine evine götürüldü.

