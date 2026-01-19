Ardahan'da karbonmonoksit gazından etkilenen kişi Erzurum'a sevk edildi

Ardahan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen bir kişi Erzurum'a sevk edildi. Hanak ilçesine bağlı Geç köyünde yaşayan Y.İ (50), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının 112'den yardım talep etmesi üzerine, bölgeye gelen ambulansla Y.İ, önce Hanak Toplum Sağlık Merkezi'ne, ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.İ, daha sonra kapsamlı oksijen tedavisi uygulanması amacıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

