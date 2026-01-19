Ardahan'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi

Ardahan'da, kar küreme ve tuzlama çalışması yapan araç devrildi.



Kentte gün boyu etkisini sürdüren kar ve buzlanma ulaşımı aksatıyor.



Ardahan-Kars kara yolunun Putka Gölü mevkisinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan iş makinesi devrildi.



Olay yerine jandarma, polis ve Karayolları ekipleri yönlendirildi.



Kazanın ardından aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

