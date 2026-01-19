Habertürk
        Ardahan-Şavşat kara yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:06
        Ardahan-Şavşat kara yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

        Kent genelinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.

        Yoğun tipi, yolun Sahara mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.

        Buzlanmanın da etkili olduğu bölge ulaşıma kapatıldı.

        Öte yandan, kapatılan yolun Yaylalar mevkisinde çığ düştüğü öğrenildi.

