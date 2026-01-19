Ardahan-Şavşat kara yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Kent genelinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı. Yoğun tipi, yolun Sahara mevkisinde görüş mesafesini düşürdü. Buzlanmanın da etkili olduğu bölge ulaşıma kapatıldı. Öte yandan, kapatılan yolun Yaylalar mevkisinde çığ düştüğü öğrenildi.

