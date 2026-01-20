Tipi nedeniyle tırlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 22:22 Güncelleme: 20.01.2026 - 22:22
        Ardahan'da kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kent genelindeki kar yağışı ve tipi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

        Yolun Hasköy mevkisinde yapılan çalışmanın ardından yol, başta tırlar olmak üzere tüm araçların geçişine açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

