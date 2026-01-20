Tipi nedeniyle tırlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü
Ardahan'da kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü.
Kent genelindeki kar yağışı ve tipi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.
Yolun Hasköy mevkisinde yapılan çalışmanın ardından yol, başta tırlar olmak üzere tüm araçların geçişine açıldı.
