Ardahan-Kars kara yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı

Ardahan-Kars kara yolunda, kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmiyor. Ardahan'ın özellikle yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Kars'a bağlayan kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi. Söz konusu yolun Hasköy mevkisi tırların geçişine kapatıldı. Ekipler, yolda karla mücadele çalışması yürütüyor.

