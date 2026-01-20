Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan-Kars kara yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı

        Ardahan-Kars kara yolunda, kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 22:22 Güncelleme: 20.01.2026 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan-Kars kara yolu tipi nedeniyle tırlara kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan-Kars kara yolunda, kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmiyor.

        Ardahan'ın özellikle yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Kars'a bağlayan kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

        Söz konusu yolun Hasköy mevkisi tırların geçişine kapatıldı.

        Ekipler, yolda karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu

        Benzer Haberler

        Ardahan Üniversitesi bünyesinde Hayvan Araştırma ve Uygulama Hastanesi açıl...
        Ardahan Üniversitesi bünyesinde Hayvan Araştırma ve Uygulama Hastanesi açıl...
        Kar küreme aracı kaza yaptı
        Kar küreme aracı kaza yaptı
        Ardahan'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 45 köy yolu açıldı
        Ardahan'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 45 köy yolu açıldı
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu zincirsiz tırlara kapatıldı
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu zincirsiz tırlara kapatıldı
        Ardahan'da karbonmonoksit gazından etkilenen kişi Erzurum'a sevk edildi
        Ardahan'da karbonmonoksit gazından etkilenen kişi Erzurum'a sevk edildi
        Ardahan'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi
        Ardahan'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi