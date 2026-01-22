Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor

        Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 18:59 Güncelleme: 22.01.2026 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kentte akşama doğru yüksek noktalarda rüzgarın etkisiyle tipi oluştu.

        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkisini artıran tipi buzlanmaya neden oldu.


        Öte yandan kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

        Tipinin etkisini artıracağını belirten yetkililer, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi

        Benzer Haberler

        Ardahan Valisi Çiçekli, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde balıkçılarla ağ çekti
        Ardahan Valisi Çiçekli, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde balıkçılarla ağ çekti
        Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da
        Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da
        Çıldır'da ağ çekme etkinliği Yüzeyi buz tutan gölde buzun kırılarak atıldığ...
        Çıldır'da ağ çekme etkinliği Yüzeyi buz tutan gölde buzun kırılarak atıldığ...
        Ardahan'da yolu kapalı köydeki KOAH hastasına, AFAD'ın paletli aracıyla ula...
        Ardahan'da yolu kapalı köydeki KOAH hastasına, AFAD'ın paletli aracıyla ula...
        Ardahan'da tipi nedeniyle tırlara kapatılan Türkgözü-Posof-Damal yolu açıld...
        Ardahan'da tipi nedeniyle tırlara kapatılan Türkgözü-Posof-Damal yolu açıld...
        Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı
        Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı