Ardahan'da etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Kentte akşama doğru yüksek noktalarda rüzgarın etkisiyle tipi oluştu.



Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkisini artıran tipi buzlanmaya neden oldu.





Öte yandan kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.



Tipinin etkisini artıracağını belirten yetkililer, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

