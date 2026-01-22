Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da kara saplanan cenaze aracını vatandaşlar kurtardı

        Ardahan'da kara saplanan cenaze aracı vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 20:01 Güncelleme: 22.01.2026 - 20:01
        Ardahan'da kara saplanan cenaze aracını vatandaşlar kurtardı
        Ardahan'da kara saplanan cenaze aracı vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

        Kent genelinde etkisini artıran kar ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Göle ilçesine bağlı Koyunlu köyünde Göle Belediyesine ait cenaze aracı, görev dönüşü köy yolundaki buzlanmadan dolayı kayarak kara saplandı.

        Yardım istenmesi üzerine çevredeki vatandaşlar başka araca bağladıkları halat yardımıyla aracı saplandığı yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

