Ardahan'da kara saplanan cenaze aracını vatandaşlar kurtardı

Ardahan'da kara saplanan cenaze aracı vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kent genelinde etkisini artıran kar ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Göle ilçesine bağlı Koyunlu köyünde Göle Belediyesine ait cenaze aracı, görev dönüşü köy yolundaki buzlanmadan dolayı kayarak kara saplandı. Yardım istenmesi üzerine çevredeki vatandaşlar başka araca bağladıkları halat yardımıyla aracı saplandığı yerden kurtardı.

