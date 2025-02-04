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        Ardahan buz kesti; donan akülere sıcak su döküp, araçlarını çalıştırdılar

        ARDAHAN'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, Göle ilçesinde en düşük sıcaklık sıcaklık eksi 27,7 derece ölçüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:00
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        Ardahan buz kesti; donan akülere sıcak su döküp, araçlarını çalıştırdılar
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        ARDAHAN'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, Göle ilçesinde en düşük sıcaklık sıcaklık eksi 27,7 derece ölçüldü. Termometrelerin eksi 23'ü gösterdiği kent merkezinde sürücüler, araçlarının donan aküsüne sıcak su döküp çalıştırmak için çaba harcadı.

        Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece en düşük sıcaklık eksi 27,7 derece ile Göle ilçesinde ölçüldü. Hava sıcaklığının eksi 23 derece olduğu kent merkezinde soğuklar nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, otomobiller dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Sabahın erken saatlerinde okula ve işe gidenler zorluk yaşadı.

        Soğuk hava sebebiyle araçları donan sürücüler zor anlar yaşadı. Otomobilinin aküsü donan Erkan Akbulak, akü ve yakıt tankına sıcak su dökerek, aracını çalıştırmayı başardı. Akbulak, "Aracın aküsüne sıcak su dökmeden çalıştıramıyoruz. Kentte bir aydan beri soğuklar etkili oluyor. Çok zor durumdayız. Soğuklar hiç aman vermiyor" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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