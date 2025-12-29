Ardahan'da kar etkili oluyor
Ardahan kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte gün içinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü.
Vatandaşlardan Adem Akçay, AA muhabirine, kar ve soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Gün içinde hava çok soğuktu. Karla birlikte biraz ılıman oldu." dedi.
Kar yağışının ardından yaşanacak buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler uyarıldı.
