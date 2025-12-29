Ardahan'da gün batımında kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi
Ardahan'da gün batımı sırasında gökyüzünde uçuşan kuşlar güzel görüntü oluşturdu.
Ardahan'da gün batımı sırasında gökyüzünde uçuşan kuşlar güzel görüntü oluşturdu.
Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.
Dakikalarca gökyüzünde uçan kuşlar, ara ara ağaç ve çatılara kondu.
Toplu şekilde farklı yönlere uçarken görüntülenen kuşlar, daha sonra gözden kayboldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.