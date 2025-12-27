Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Ardahan'daki Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:19 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'daki Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kent genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.

        Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisinde kar yağışı ve yoğun tipi etkisini artırdı.

        Yoğun buzlanmanın da oluştuğu yol, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekipler, yolda tuzlama çalışması yaparken, ağır tonajlı araçlar Damal ilçesindeki İl Özel İdaresine ait tır parkında bekliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş

        Benzer Haberler

        Ardahan'da kar yağışı ulaşımı etkiledi (2)
        Ardahan'da kar yağışı ulaşımı etkiledi (2)
        Ardahan beyaza büründü Kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti
        Ardahan beyaza büründü Kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti
        Ardahan-Şavşat kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Ardahan-Şavşat kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle...
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle...
        Ardahan'da kar yağışı ulaşımı etkiledi
        Ardahan'da kar yağışı ulaşımı etkiledi
        Gıda okuryazarlığı eğitimi alan çocuklar ekiplerle bakkal denetimine çıkıyo...
        Gıda okuryazarlığı eğitimi alan çocuklar ekiplerle bakkal denetimine çıkıyo...