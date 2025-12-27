Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Ardahan'daki Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'daki Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda yoğun kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Kent genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.
Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisinde kar yağışı ve yoğun tipi etkisini artırdı.
Yoğun buzlanmanın da oluştuğu yol, ekiplerce ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekipler, yolda tuzlama çalışması yaparken, ağır tonajlı araçlar Damal ilçesindeki İl Özel İdaresine ait tır parkında bekliyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.