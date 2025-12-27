Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan-Şavşat kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Giriş: 27.12.2025 - 12:53
        Ardahan-Şavşat kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Ardahan kent merkezi başta olmak üzere kentin yüksek noktalarında kar etkisini artırdı.

        Kar ve tipi sebebiyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

        Söz konusu yolun Sahara mevkisi, başta tırlar olmak üzere ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Ekipler, yoğun buzlanmanın oluştuğu yolu kullanacak diğer araç sürücülerinin tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

