Ardahan-Şavşat kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan kent merkezi başta olmak üzere kentin yüksek noktalarında kar etkisini artırdı.
Kar ve tipi sebebiyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.
Söz konusu yolun Sahara mevkisi, başta tırlar olmak üzere ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Ekipler, yoğun buzlanmanın oluştuğu yolu kullanacak diğer araç sürücülerinin tedbirli olmalarını istedi.
