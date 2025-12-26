Ardahan Üniversitesi "Karlar Altında Yazılan Destan: Sarıkamış Şehitleri" programı düzenledi

Ardahan Üniversitesince "Karlar Altında Yazılan Destan: Sarıkamış Şehitleri" adlı yürüyüş programı gerçekleştirildi.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç'un "Sarıkamış Şehitleri" konulu mesajının okunmasıyla başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aykanat, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın milletin ortak hafızasında yer eden büyük bir fedakarlık destanı olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın genç nesiller için bir emanet olduğuna dikkati çeken Aykanat, "Sarıkamış, imanın imkansızı zorladığı, yokluğun onura dönüştüğü ve vatan sevgisinin şehadetle taçlandığı büyük bir destandır. Onlar silah taşıdı, sizler ilim, ahlak ve sorumluluk taşıyorsunuz. Bu vatan, sizlerin omuzlarında yükselmeye devam edecektir." dedi.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Makbule Sarıkaya da Sarıkamış Harekatı'nın 1. Dünya Savaşı bağlamındaki stratejik konumunu vurguladı.

Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sarıkamış Harekatı, Türk dünyasıyla bağlantının kurulmak istendiği, Kafkasya'nın ticaret yolları ve enerji kaynakları nedeniyle büyük güçlerin mücadele sahasına dönüştüğü kritik bir tarihsel kesitte gerçekleşmiştir. Ardahan ve çevresi açısından da bakıldığında 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası uzun süre işgal altında kalan bu topraklar için Sarıkamış bir kurtuluş ümidi olarak görülmüştür. Bu süreç, bölgemiz için ağır bedeller ve derin acılarla sonuçlanmıştır."

Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi bölgesine kadar devam eden yürüyüşte, şehitler için sloganlar atıldı.

Program, öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.