        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da İsrail'in Gazze'deki katliamları protesto edildi

        Ardahan'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve katliamlarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:51 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:51
        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) organizasyonuyla bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrası Merkez Camisi önünde toplandı.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, hafif kar yağışı altında Gazze ve Filistin'de yaşananları protesto etti.

        Ömür Kılıç, grup adına yaptığı açıklamada, ateşkesten sonra Filistin'de 394 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1075 kişinin yaralandığını söyledi.

        Bugün Gazze'de yaşananların bir gündem maddesi olmadığını, modern zamanın gözlerinin önünde gerçekleştirilen ve tarihe "utanç vesikası" olarak geçecek bir insanlık sınavı olduğunu vurgulayan Kılıç, "Uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız. Basın açıklamamız, insanlık onurunun ve hukukun asgari müştereklerinin hatırlatmasıdır." dedi.

        Vatandaşlar, daha sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

