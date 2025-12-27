Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Gıda okuryazarlığı eğitimi alan çocuklar ekiplerle bakkal denetimine çıkıyor

        GÜNAY NUH - Ardahan'da ilkokul öğrencilerinde gıda farkındalığı oluşturmak için başlatılan "Gıda Okuryazarlığı" projesi ile çocuklar, güvenli gıda tüketimini öğrenip ekiplerle bakkal denetimi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gıda okuryazarlığı eğitimi alan çocuklar ekiplerle bakkal denetimine çıkıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÜNAY NUH - Ardahan'da ilkokul öğrencilerinde gıda farkındalığı oluşturmak için başlatılan "Gıda Okuryazarlığı" projesi ile çocuklar, güvenli gıda tüketimini öğrenip ekiplerle bakkal denetimi yapıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında gıda mühendislerinden oluşan ekip, ilk olarak merkeze bağlı Bayramoğlu Köyü İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören çocuklarla buluşarak sunum yaptı.

        Öğrenciler, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgilendirildi, güvenli gıda tüketimi konuları anlatıldı.

        Sunumun ardından yapılan süt, kek ve benzeri ikramlarda çocuklara, güvenli gıdanın nasıl olacağını, tüketilen ürünün son kullanma tarihi hakkında bilgi verildi.

        Daha sonra gıda denetim aracına binen çocuklar, yakalarına astıkları kart ve üstlerindeki yelekle, köydeki bakkalda satışı yapılan ürünlerin denetimini gerçekleştirdi.

        - Eğitim tüm okulları kapsayacak

        İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, çalışmanın ilk olduğunu, diğer okulları da kapsayacağını söyledi.

        Güvenli gıda ve denetimi konusunda çocukların aktif rol almaları için köylere kadar geldiklerini dile getiren Cineviz, şunları kaydetti:

        "Bu okulumuzda öğrencilerimize gıda ile ilişkili bilmeleri gerekenleri hatırlatmak üzere bulunduk. Kendilerine dikkat etmeleri gereken hususlar yönünden bilgilendirme çalışmaları yaptık. Bunun neticesinde şu anda köy bakkalında o eğitimin uygulamasını yaptık. İşin içinde aktif olarak onlar olsun istiyoruz. Çünkü üretimin her aşamasında denetim yapmak görevimiz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bilinçli tüketicilere de son derece ihtiyacımız var."

        - "Minik denetimcilerimiz gerçekten beklemediğimiz bir performans sergiledi"

        Söz konusu çalışmayla bilinçli tüketici sayısını arttırmayı hedeflediklerini anlatan Cineviz, "Bu yaptığımız çalışmalar işlerimizi kolaylaştıracaktır. O yüzden işi çekirdekten aldık. Genç kardeşlerimizle bu çalışmayı hayata geçirmeye gayret ettik. Minik denetimcilerimiz gerçekten beklemediğimiz bir performans sergiledi. Anlattığımız, dikkat edilmesi gereken hususlar yönünden hiç kendilerini yönlendirmeye ihtiyaç bırakmadan gayet güzel bir şekilde denetim faaliyetlerini icra ettiler. Bizim personellerimizden farkları yoktu. Gerçekten çok mutlu olduk." dedi.

        Bayramoğlu Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Erol Kara da ilk kez böyle bir eğitime ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gelen arkadaşlar çok faydalı bilgiler söylediler. Öğrencilerimizi gıda eğitimi hakkında bilgilendirdiler. Ürünlerin son kullanma tarihi, tüketim tarihi gibi konularda bilgilendirme yaptılar." ifadelerini kullandı.

        4. sınıf öğrencisi Ecrin Fatma Sural ise gıda tüketimi konularında öğrendikleri bilgilerin kendilerini sevindirdiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!

        Benzer Haberler

        Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
        Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
        Ardahan Üniversitesi "Karlar Altında Yazılan Destan: Sarıkamış Şehitleri" p...
        Ardahan Üniversitesi "Karlar Altında Yazılan Destan: Sarıkamış Şehitleri" p...
        Ardahan'da cuma çıkışı Filistin'e destek açıklaması
        Ardahan'da cuma çıkışı Filistin'e destek açıklaması
        Ardahan'da İsrail'in Gazze'deki katliamları protesto edildi
        Ardahan'da İsrail'in Gazze'deki katliamları protesto edildi
        Posof'ta Regaib Kandili coşkusu
        Posof'ta Regaib Kandili coşkusu
        Öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
        Öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi