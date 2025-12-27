Gıda okuryazarlığı eğitimi alan çocuklar ekiplerle bakkal denetimine çıkıyor

GÜNAY NUH - Ardahan'da ilkokul öğrencilerinde gıda farkındalığı oluşturmak için başlatılan "Gıda Okuryazarlığı" projesi ile çocuklar, güvenli gıda tüketimini öğrenip ekiplerle bakkal denetimi yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında gıda mühendislerinden oluşan ekip, ilk olarak merkeze bağlı Bayramoğlu Köyü İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören çocuklarla buluşarak sunum yaptı.

Öğrenciler, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgilendirildi, güvenli gıda tüketimi konuları anlatıldı.

Sunumun ardından yapılan süt, kek ve benzeri ikramlarda çocuklara, güvenli gıdanın nasıl olacağını, tüketilen ürünün son kullanma tarihi hakkında bilgi verildi.

Daha sonra gıda denetim aracına binen çocuklar, yakalarına astıkları kart ve üstlerindeki yelekle, köydeki bakkalda satışı yapılan ürünlerin denetimini gerçekleştirdi.

- Eğitim tüm okulları kapsayacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, çalışmanın ilk olduğunu, diğer okulları da kapsayacağını söyledi.

Güvenli gıda ve denetimi konusunda çocukların aktif rol almaları için köylere kadar geldiklerini dile getiren Cineviz, şunları kaydetti: "Bu okulumuzda öğrencilerimize gıda ile ilişkili bilmeleri gerekenleri hatırlatmak üzere bulunduk. Kendilerine dikkat etmeleri gereken hususlar yönünden bilgilendirme çalışmaları yaptık. Bunun neticesinde şu anda köy bakkalında o eğitimin uygulamasını yaptık. İşin içinde aktif olarak onlar olsun istiyoruz. Çünkü üretimin her aşamasında denetim yapmak görevimiz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bilinçli tüketicilere de son derece ihtiyacımız var." - "Minik denetimcilerimiz gerçekten beklemediğimiz bir performans sergiledi" Söz konusu çalışmayla bilinçli tüketici sayısını arttırmayı hedeflediklerini anlatan Cineviz, "Bu yaptığımız çalışmalar işlerimizi kolaylaştıracaktır. O yüzden işi çekirdekten aldık. Genç kardeşlerimizle bu çalışmayı hayata geçirmeye gayret ettik. Minik denetimcilerimiz gerçekten beklemediğimiz bir performans sergiledi. Anlattığımız, dikkat edilmesi gereken hususlar yönünden hiç kendilerini yönlendirmeye ihtiyaç bırakmadan gayet güzel bir şekilde denetim faaliyetlerini icra ettiler. Bizim personellerimizden farkları yoktu. Gerçekten çok mutlu olduk." dedi.