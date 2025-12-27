Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

        Ardahan-Çıldır kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

        27.12.2025 - 19:34
        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
        Ardahan-Çıldır kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

        Kent genelinde etkisini artıran kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle Ardahan-Çıldır kara yolunda ulaşım aksadı.

        Ölçek-Beyrehatun mevkisindeki ormanlık rampada buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

        Yardım istenmesinin ardından bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alanda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürüttü.

