Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
Ardahan-Çıldır kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.
Ardahan-Çıldır kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.
Kent genelinde etkisini artıran kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle Ardahan-Çıldır kara yolunda ulaşım aksadı.
Ölçek-Beyrehatun mevkisindeki ormanlık rampada buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.
Yardım istenmesinin ardından bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alanda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürüttü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.