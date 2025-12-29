Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun Sahara mevkisi, tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı.
Bölgede karla mücadele çalışması yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.
İlgililer, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma olaylarına karşı sürücüleri uyardı.
