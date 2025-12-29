Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 22:43 Güncelleme: 29.12.2025 - 22:43
        Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı
        Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun Sahara mevkisi, tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı.

        Bölgede karla mücadele çalışması yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

        İlgililer, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma olaylarına karşı sürücüleri uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

