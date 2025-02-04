Ardahan ile Ağrı'da sis etkili oldu

Sisin de etkili olduğu kentte, ağaçlarda kırağı oluştu.

Sis, kent merkezi başta olmak üzere Kura Nehri bölgesinde etkisini artırdı. Kentte sis, ara ara görüş mesafesini düşürdü.

Ardahan ve Ağrı'da yoğun sis ile kırağı oluştu, nehir ile dereler buz tuttu.

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