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        Ardahan ile Ağrı'da sis etkili oldu

        Ardahan ve Ağrı'da yoğun sis ile kırağı oluştu, nehir ile dereler buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:21
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        Ardahan ile Ağrı'da sis etkili oldu
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        Ardahan ve Ağrı'da yoğun sis ile kırağı oluştu, nehir ile dereler buz tuttu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceye düştüğü Ardahan'da sabah sis etkili oldu.

        Sis, kent merkezi başta olmak üzere Kura Nehri bölgesinde etkisini artırdı. Kentte sis, ara ara görüş mesafesini düşürdü.

        Ağaçlarda ise yoğun kırağı meydana geldi.

        - Ağrı

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Ağrı'da, nehir ve dereler buz tuttu.

        Sisin de etkili olduğu kentte, ağaçlarda kırağı oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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