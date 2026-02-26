Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç kurtarıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Kentin birçok noktasında etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor. 5 farklı noktada kar ve tipi nedeniyle 6 araç yolda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, araçları mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi.

