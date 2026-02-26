Canlı
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç kurtarıldı

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 18:08
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç kurtarıldı

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 araç, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Kentin birçok noktasında etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor.


        5 farklı noktada kar ve tipi nedeniyle 6 araç yolda kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, araçları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

        Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi.




