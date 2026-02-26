Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan Valisi Çiçekli, bebek sahibi aileleri tek tek arayıp tebrik ediyor

        Ardahan'da bebek sahibi çiftleri her gün tek tek arayıp tebrik eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli, ailelerin istek ve ihtiyaçlarını dinliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:54
        Vali Çiçekli, AA muhabirine, daha önceki görev yerlerinde sürdürdüğü bebek sahibi aileleri arama geleneğini Ardahan'da da uygulamaya başladığını söyledi.

        Aradığı her aileyi tebrik ettiğini ve en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Çiçekli, "Adıyla, namıyla yaşasın. Anasına, babasına, memleketine, milletine, devletimize, ümmetine hayırlı evlat olsun inşallah. Devamı gelsin, en az 3 diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kentte dünyaya gelen bebeklerin ailelerini gün içinde fırsat buldukça tek tek aradığını belirten Çiçekli, "'İlimize, ailemize hoş geldin.' diyoruz. Ben öteden beri bunu yapıyorum. Buraya geldikten sonra da başladım. Mutlaka her gün en az bir aileyi arıyorum. Bazen sayı artabiliyor. Hoş gelmiş olan bir kardeşimize, evladımıza, 'Hoş geldin.' diyoruz." diye konuştu.

