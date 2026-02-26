Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kar nedeniyle araç geçişine kapatıldı

        Ardahan'daki Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu kar nedeniyle araç geçişine kapatıldı

        Ardahan'daki Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı.

        Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.

        Bu nedenle yolun Ilgar mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

        Karla mücadele çalışmalarına başlanması için tipinin dinmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

