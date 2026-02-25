Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyindeki buzlar çözülüyor

        Ardahan'da yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde sıcakların etkisiyle çözülmeler başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Son günlerde etkili olan sıcak hava, bölgedeki akarsu ve göletlerin buzla kaplı yüzeylerinin çözülmesine neden oluyor.

        Kent merkezinden geçen Kura Nehri’nde, özellikle Ardahan Kalesi ile Millet Bahçesi arasındaki buz tabakası eridi.

        Buzun çözüldüğü alanlara gelen yaban kuşlar da besin aradı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

