Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

        Şehirde yoğun kar yağışı ve tipi, birçok noktada ulaşımı aksatıyor.

        Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi yüzünden görüş mesafesi düştü.

        Bu nedenle yolun Sahara mevkisi tüm araç geçişlerine kapatıldı.

        Karla mücadele çalışmalarına başlanması için tipinin dinmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te

        Benzer Haberler

        Çıldır'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Çoşkuyla Kutlandı
        Çıldır'ın 105. Kurtuluş Yıldönümü Çoşkuyla Kutlandı
        Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyindeki buzlar çözülüyor
        Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyindeki buzlar çözülüyor
        ARÜ Rektörü Emiroğlu, iftarda öğrencilerle buluştu
        ARÜ Rektörü Emiroğlu, iftarda öğrencilerle buluştu
        Ardahan Üniversitesi öğrencileri iftar programlarında buluşuyor
        Ardahan Üniversitesi öğrencileri iftar programlarında buluşuyor
        Defterdar Sönmez'den Vergi Haftası dolayısıyla Vali Çiçekli'ye ziyaret
        Defterdar Sönmez'den Vergi Haftası dolayısıyla Vali Çiçekli'ye ziyaret
        Ardahan Üniversitesi'nde kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla konser veri...
        Ardahan Üniversitesi'nde kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla konser veri...