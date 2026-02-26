Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele eden ekiplerin üzerine çığ düştü

        Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde, karla mücadele çalışması yapan ekiplerin üzerine çığ düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Kentte gece saatlerinden bu yana kar ve yoğun tipi etkili oluyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde ekipler çalışma yaptı.

        Ekipler çalışma yaptığı sırada, kepçe ve kamyonun üzerine çığ düştü.

        Sürücüler araçlardan çıkarılırken, büyük oranda kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan, sürücülerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

