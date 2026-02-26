Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araç kurtarıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Kentin birçok noktasında etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor.



Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun bakım evi mevkisinde 7 araç yolda kaldı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, araçları mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı.



Kurtarma çalışmalarına Karayolları Genel Müdürlüğü ve BOTAŞ ekipleri de destek verdi.



- Ağrı



Ağrı’da da yoğun kar yağışı etkili oluyor.



Kar yağışı, Taşlıçay ile Ağrı kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

