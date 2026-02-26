Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araç kurtarıldı

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araç kurtarıldı

        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kentin birçok noktasında etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor.

        Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun bakım evi mevkisinde 7 araç yolda kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, araçları mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

        Kurtarma çalışmalarına Karayolları Genel Müdürlüğü ve BOTAŞ ekipleri de destek verdi.

        - Ağrı

        Ağrı’da da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Kar yağışı, Taşlıçay ile Ağrı kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

