Ardahan'da jandarma personeli huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Özdemir'in de bulunduğu ziyarette, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet edildi.

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