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        Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım normale döndü

        Kar nedeniyle dün ağır tonajlı araç geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:05
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        Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım normale döndü
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        Kar nedeniyle dün ağır tonajlı araç geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım normale döndü.

        Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

        Dün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkilerinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin karla mücadelesi sonrası bu yollarda ulaşım normale döndü.

        Ekipler, yüksek noktalarda kar ve tipinin yer yer buzlanmaya neden olduğunu belirterek, güzergahı kullanacak sürücülerin tedbirli davranmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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