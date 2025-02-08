Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

        Ardahan'da kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan Yalnızçam Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        ABONE OL

        Ardahan'da kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan Yalnızçam Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Vatandaşlar, merkezde kayak ve snowboard yaparak keyifli zaman geçirdi.

        Kayak Merkezi Müdürü Hükümdar Baydar, AA muhabirine, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından kayak sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Merkezin Ardahan ve çevre iller için önemli bir etkinlik alanı olduğunu belirten Baydar, "Bundan sonra vatandaşlarımızı, kayakseverleri buraya bekliyoruz. Güzel bir ortam var, bunun değerlendirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Gürhan Karabağ ise günlerdir açılışını bekledikleri merkezde kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım normale dönd...
        Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım normale dönd...
        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, ağır tonajlı araçlara kap...
        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, ağır tonajlı araçlara kap...
        Ardahan'da polisler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına kan...
        Ardahan'da polisler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına kan...
        Ardahan'da jandarma personeli huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
        Ardahan'da jandarma personeli huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
        Ardahan'da kar etkili oldu
        Ardahan'da kar etkili oldu
        Ardahan buz kesti; donan akülere sıcak su döküp, araçlarını çalıştırdılar
        Ardahan buz kesti; donan akülere sıcak su döküp, araçlarını çalıştırdılar