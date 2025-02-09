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        Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

        Ardahan'da, hafta sonunu değerlendirmek isteyen kayakseverler, açılışı dün yapılan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:29 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:29
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        Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        ABONE OL

        Ardahan'da, hafta sonunu değerlendirmek isteyen kayakseverler, açılışı dün yapılan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Doğu Anadolu, Karadeniz ile Kafkaslar'ın buluşma noktası olması ve sarıçamlar arasındaki pistleriyle öne çıkan merkeze gelenler, kayak ile snowboard yaptı.

        Havanın güneşli olması dolayısıyla merkezdeki yoğunluk arttı.

        Vatandaşlardan Necdet Bilgin, AA muhabirine, bugün kayağın keyfini yaşamak için geldiğini söyledi.

        Bilgin, "Kar harika. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gayet güzel. Çok güzel bir yoğunluk var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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