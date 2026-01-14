Kardan kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.

Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Kars kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

