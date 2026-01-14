Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Kardan kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Kars kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:31 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardan kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Kars kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün kapatılan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Yolu kontrollü olarak açan ekipler, ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Hakimi vuran savcı adliyede
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Kumara başlama yaşı 15’e düştü!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        Trump: Yetkim kendi ahlakımla sınırlı
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Cinsel tacizle suçlandı
        Cinsel tacizle suçlandı
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Ardahan Üniversitesi'nde eğitime 1 gün ara verildi
        Ardahan Üniversitesi'nde eğitime 1 gün ara verildi
        Erzincan, Ardahan ve Kars genelinde Erzurum'da ise 3 ilçede okullar tatil (...
        Erzincan, Ardahan ve Kars genelinde Erzurum'da ise 3 ilçede okullar tatil (...
        Ardahan'da eğitime bir gün ara verildi
        Ardahan'da eğitime bir gün ara verildi
        Ardahan'da eğitime kar engeli
        Ardahan'da eğitime kar engeli
        Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        20 tır Posof Ilgar dağında mahsur kaldı Dün geceden beridir kurtarılmayı be...
        20 tır Posof Ilgar dağında mahsur kaldı Dün geceden beridir kurtarılmayı be...