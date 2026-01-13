Habertürk
Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da eğitime bir gün ara verildi

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 21:55 Güncelleme: 13.01.2026 - 21:55
        Ardahan'da eğitime bir gün ara verildi
        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan geneli eğitime yarın, bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

