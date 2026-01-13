Ardahan Üniversitesi'nde eğitime 1 gün ara verildi
Ardahan Üniversitesi'nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Ardahan Üniversitesi'nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yüzünden yarın üniversitede eğitim-öğretim yapılamayacağı bildirildi.
Açıklamada, idari ve akademik personelin yanı sıra engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.