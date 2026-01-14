Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolu açıldı

        Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 60 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:20 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:20
        Ardahan'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolu açıldı
        Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 60 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.


        Kent genelinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kar ve tipi nedeniyle kapanan 60 köy yolu ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, köy yollarındaki karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Emin, "Bu sabah itibarıyla kardan kapalı bulunan Hanak'ta 23, Göle'de 16, Çıldır'da 10, Posof'ta 7 ve Damal'da 4 olmak üzere toplam 60 köy yolumuzun tamamı açıldı. An itibarıyla söz konusu yollarda genişletme çalışması yürütüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

