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        Son yılların en yoğun karını alan Ardahan'da hastalar için seferber oldular

        GÜNAY NUH - Son yılların en yoğun karını alan Ardahan'da ekipler, olumsuzluklarla mücadele ederken bir yandan da yolları kapanan yerleşim yerlerindeki hastaları hastanelere ulaştırabilmek için fedakarca görev yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:02
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        Son yılların en yoğun karını alan Ardahan'da hastalar için seferber oldular
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        GÜNAY NUH - Son yılların en yoğun karını alan Ardahan'da ekipler, olumsuzluklarla mücadele ederken bir yandan da yolları kapanan yerleşim yerlerindeki hastaları hastanelere ulaştırabilmek için fedakarca görev yaptı.

        Ardahan'da 6 Şubat'ta başlayarak etkisini artıran kar ve tipi, hayatı birçok yönüyle olumsuz etkiledi.

        Son yılların en yoğun yağışını alan Ardahan'da, kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 96 santimetreyi bulurken kırsalda 2 metreyi geçti; başta çevre iller ve ilçeler olmak üzere 226 köyün tamamıyla bağlantı kesildi.

        Olumsuz hava koşullarına karşı devletin tüm birimlerinin seferber edildiği kentte, ulaşım sağlanamayan yerleşim yerlerindeki hastalar için seferber olundu.

        Ekipler, tüm olumsuzluklara rağmen fedakarca çalışarak 6-8 Şubat'ta 76 hastayı paletli araç ve ambulansla hastaneye taşıdı.

        Paletli araç ve ambulansın giremediği adreslerde ise hastalar, sırtta ve sedyeyle taşındı.

        Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, il genelinde karla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

        Halen birçok noktaya ulaşımın sağlıklı gerçekleşemediğini, en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

        "O gün yollarımızın tamamı kapandı. Kara yolu ve 226 köy yolumuzun tamamı ile bağlantımız kesildi. İlçe merkezlerine ulaşım sağlanamadı. Öyle anda sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımıza da kısa sürede ulaşmak gerekiyordu. Sağlık, AFAD, Özel İdare ve Karayolları ekiplerimiz seferber oldu. Büyük çaba sarf ettiler. Kendilerini kutluyorum. Son yılların en yoğun karıydı. Bu bereket ve rahmetti ama çeşitli sıkıntılara da sebep oldu."

        Vali Çiçek, karla mücadelede acil durumlara müdahale etmenin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Toplamda, yani bugüne kadar 3 günde 76 hastamızı hastaneye ulaştırdık. Olumsuz kar ve tipi koşullarına rağmen hastalarımızı sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırdık. " diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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